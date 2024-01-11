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07:51, 11 января 2024Россия

Восемь человек погибли при столкновении минивэна и фуры на российской трассе

В Пензенской области восемь человек погибли при столкновении минивэна и фуры
СюжетДТП в Москве:

Фото: Globallookpress.com

В Пензенской области на федеральной трассе «Урал» в ДТП с минивэном и фурой погибли восемь человек. Об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

«В машине скорой помощи скончался один пострадавший и еще один в тяжелом состоянии госпитализирован», — заявил собеседник агентства.

Управление МВД по российскому региону в Telegram-канале при этом сообщило о семи жертвах аварии. Там уточнили, что все погибшие находились внутри минивэна, еще два человека пострадали.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что водитель минивэна двигался в сторону Москвы и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком Volvo. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи, обстоятельства ДТП устанавливаются.

В январе на трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом столкнулись более 50 автомобилей. Погибли четыре человека, еще 16 пострадали.

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      Анастасия Шейкина
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