Посол заявил об отсутствии предложений провести переговоры с Украиной в Ватикане

Посол Солтановский: РФ не получала предложений о переговорах с Киевом в Ватикане

Россия не получала никаких официальный предложений по проведению переговоров с Украиной в Ватикане. Об этом заявил РИА Новости посол РФ при Святом Престоле Иван Солтановский.

Он отметил, что в СМИ периодически появляются сообщения на данную тему. «Вместе с тем мы не сомневаемся в искреннем стремлении папы Римского Франциска к достижению мира на Украине», — добавил дипломат.

Солтановский подчеркнул, что Россия традиционно поддерживает с Ватиканом регулярные контакты. По его мнению, Папский Престол известна позиция Москвы «по украинскому вопросу и путям урегулирования конфликта».