Ватикан захотел поверить в слова Путина

Кардинал Пьетро Паролин заявил, что в Ватикане хотят верить словам Путина

В Ватикане хотели бы верить словам президента России Владимира Путина о его стремлении завершить конфликт на Украине, заявил госсекретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин. Его слова приводит ТАСС.

«Я надеюсь, что заслуживают доверия, мы все на это надеемся», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о том, можно ли доверять Путину.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что все больше западных стран видят бесперспективность поставок оружия Киеву и продолжения украинского конфликта.