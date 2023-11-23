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19:38, 23 ноября 2023Мир

Ватикан захотел поверить в слова Путина

Кардинал Пьетро Паролин заявил, что в Ватикане хотят верить словам Путина

Фото: Edgard Garrido / Reuters

В Ватикане хотели бы верить словам президента России Владимира Путина о его стремлении завершить конфликт на Украине, заявил госсекретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин. Его слова приводит ТАСС.

«Я надеюсь, что заслуживают доверия, мы все на это надеемся», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о том, можно ли доверять Путину.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что все больше западных стран видят бесперспективность поставок оружия Киеву и продолжения украинского конфликта.

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      Глеб Бажуткин
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