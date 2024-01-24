Оценена вероятность вытеснения обычных машин электромобилями

Автоэксперт Сажин: электрокары вряд ли скоро вытеснят бензиновые машины в России

В России электромобили вряд ли скоро вытеснят с дорог бензиновые машины. Вероятность такого сценария оценил автоэксперт Владимир Сажин, пишет «Общественная служба новостей».

По словам специалиста, к массовому переходу на электрокары пока не готова инфраструктура страны. «Мы можем хоть в каждом дворе поставить электронную заправку, но не факт, что к ней будет стоять очередь. Потому что оставить включенным в розетку во дворе автомобиль вряд ли получится. Это место обязательно кто-то займет, туда поставит свой автомобиль с двигателем внутреннего сгорания другой автовладелец», — пояснил Сажин.

Эксперт добавил, что машины на электродвигателях придется адаптировать к суровым российским зимам. Много энергии уходит на отопление салона, поэтому запас хода ощутимо сокращается, уточнил специалист.