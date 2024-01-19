Названа существенная проблема для электромобилей в России

Автоэксперт Моржаретто заявил о неприспособленности электромобилей к морозам

Несмотря на экологичность и более дешевое обслуживание электромобили пока не являются полноценной альтернативой машинам с двигателем внутреннего сгорания из-за неприспособленности к холодным зимам в России и других северных странах. Такое мнение в беседе с «Общественной службой новостей» высказал заместитель главного редактора журнала «За рулем», автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Электродвигатель и вообще электромобиль в мороз — не очень хорошая вещь на сегодняшний день. Батарея быстро разряжается, много энергии требуется для обогрева салона», — заявил специалист. Отмечается, что раз столь существенная проблема пока технически не решена, такой вид автотранспорта нельзя считать панацеей.

В рамках правительственной программы, согласно которой к 2030 году не менее десяти процентов всех машин, производимых в России, должны быть электрическими, в стране в 2023 году действовал эксперимент по бесплатному проезду электромобилей по платным трассам. Правом на него владельцы электрокаров воспользовались 300 тысяч раз. Сейчас такую практику планируется продлить.

Ранее стало известно, что китайским ученым удалось создать новую тяговую батарею, с которой электромобиль способен проезжать более тысячи километров. Массовое производство разработки планируется запустить уже в апреле 2024 года.

