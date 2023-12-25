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19:53, 25 декабря 2023Наука и техника

Электромобиль проехал 1000 километров на одном заряде

The Independent: Nio создала батарею для электромобиля с запасом 1000 километров

Фото: Nio

В Китае создали новую тяговую батарею, с которой электромобиль проехал более 1000 километров на одном заряде. Об этом сообщает издание The Independent.

Аккумулятор разработали инженеры базирующейся в Шанхае компании Nio. По словам исполнительного директора фирмы Уильяма Ли, ему удалось проехать на электрокаре ET7, оснащенном новой батареей, 1044 километра без подзарядки.

Поездку транслировали в Weibo, средняя скорость машины на маршруте составила 84 километра в час. По словам представителей Nio, в отдельном тесте им удалось покрыть расстояние в 1145 километров, однако заезд не записывали на видео.

«Завершение этого испытания на выносливость демонстрирует мощность сверхвыносливого аккумуляторного блока емкостью 150 киловатт-час», — заявил Ли. В компании назвали аккумулятор имеющим самую высокую плотность энергии из всех батарей, доступных на рынке. Разработка поступит в массовое производство в апреле 2024 года.

Журналисты The Independent отметили, что Nio использует иной подход в обслуживании электромобилей, чем другие бренды. Так, на зарядных станциях сети автомобили не заряжают, а целиком меняют батарею на заряженную.

Ранее стало известно, что Tesla в будущем выпустит беспроводную зарядку для своих автомобилей. Судя по всему, владельцы электрокаров смогут устанавливать такую станцию у себя дома.

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      Андрей Ставицкий
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