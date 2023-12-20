Для автомобилей Tesla выпустят беспроводную зарядку

Tesla анонсировала выход беспроводной зарядки для своих электрокаров

Корпорация Tesla в будущем выпустит беспроводную зарядку для своих автомобилей. Об этом сообщает издание Electrek.

Журналисты медиа обратили внимание на выпуск шоу Jay Leno's Garage, в котором главный конструктор Tesla Франц фон Хольцхаузен анонсировал разработку подобного зарядного устройства. По словам специалиста, для его использования владельцу электрокара не придется совершать никаких действий: «Вы просто проезжаете по площадке в своем гараже и начинаете заряжаться».

Авторы издания напомнили, что впервые об индукционной зарядке для Tesla стало известно в марте, когда соответствующий слайд заметили на корпоративной презентации автоконцерна. Также специалисты отметили, что компания Илона Маска приобрела стартап, который изучает вопросы новых способов зарядки электромобилей.

По словам редактора Electrek Фреда Ламберта, беспроводная зарядка Tesla наверняка окажется очень дорогой для потребителей. При этом автор отметил, что все актуальные аксессуары для электрокаров бренда тоже стоят дорого. Так, самая доступная настенная зарядная станция для гаража оценена в 475 долларов, или около 42 тысяч рублей.

Ранее руководитель компании Tesla Илон Маск пообещал, что новый автомобиль бренда Cybertruck можно будет спускать на воду. Предприниматель уточнил, что для этого в электрокар нужно будет установить улучшенные дверные уплотнители.