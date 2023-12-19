Илон Маск анонсировал превращение пикапа Cybertruck в лодку

Пикап Tesla Cybertruck сможет плавать по воде с модификациями

Руководитель компании Tesla Илон Маск пообещал, что новый автомобиль бренда Cybertruck можно будет спускать на воду. Об этом бизнесмен сообщил в своем X (бывший Twitter).

В соцсетях Маску напомнили о том, что один из топ-менеджеров Tesla анонсировал возможность превращения Cybertruck в лодку. Предприниматель ответил, что такая возможность рассматривается — по словам Маска, электрический пикап сможет преодолевать определенные расстояние по воде.

Судя по всему, бизнесмен имел в виду небольшие реки и броды, так как уточнил, что Cybertruck может проходить по воде около 100 метров. Однако для этого необходимо будет активировать пакет модификаций и модернизировать автомобиль. В частности, Маск упомянул потребность в установке дополнительных дверных уплотнителей.

В вышедшем 18 декабря на YouTube выпуске шоу Jay Leno's Garage президент Tesla по разработке транспортных средств Ларс Морави рассказал, что Cybertruck можно будет использовать на воде. «Вы можете установить подвесной мотор, подключенный к розетке, включить его с экрана и отправиться кататься на лодке», — отметил Морави.

Компания Tesla начала продажи бронированного электропикапа Cybertruck в начале декабря. Стоимость автомобиля составляет от 60 990 долларов, или около 5,5 миллионов рублей. Модель была анонсирована в 2019 году.