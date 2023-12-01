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06:10, 1 декабря 2023Наука и техника

Tesla начала продажи бронированного электропикапа Cybertruck

Tesla начала поставки Cybertruck после длительных задержек

Фото: Mike Blake / Reuters

После длительных задержек компания Tesla начала поставки пикапа Cybertruck. Об этом сообщает Fox Business.

Это первый электромобиль Tesla, который не является седаном. По данным телеканала, стоимость машины варьируется от 60 990 долларов до 90 990 долларов. Отмечается, что это выше прогнозируемой аналитиками Уолл-стрит цены в 50 тысяч долларов.

По словам генерального директора компании Илона Маска, Cybertruck имеет преимущества перед аналогичными моделями других фирм, поскольку является пуленепробиваемой.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что у электропикапа Tesla Cybertruck выявили ряд недостатков, связанных со стальным корпусом. По словам знакомых с процессом производства источников, сталь, из которой изготовлен корпус Cybertruck, поставляется на завод в рулонах. Несмотря на то что металл проходит через прессовку и обработку, материал все равно стремится к исходному состоянию и поэтому склонен к изгибам.

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      Марина Совина
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