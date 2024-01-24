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10:50, 24 января 2024Интернет и СМИ

Победительница шоу «Пацанки» рассказала о жизни после проекта

Победительница «Пацанок» Медведева рассказала о белой полосе после проекта

Кадр: @chuzhie_pisma / YouTube

Победительница реалити-шоу «Новые пацанки» на канале «Пятница!» Кира Медведева рассказала, что в ее жизни наступила белая полоса после участия в проекте. Подробности она раскрыла в подкасте для YouTube-канала «Чужие письма».

«Была зебра, но в ней не было белых полос, а сейчас, после выхода проекта, у меня вообще не осталось черных», — высказалась победительница «Новых пацанок». Медведева отметила, что после участия в шоу в ее жизни появилось много хороших людей. «Мне жизнь никогда не предоставляла таких людей, наверное, потому что я сама была другим человеком, и у меня были другие интересы», — добавила она.

Звезда телепроекта рассказала, что после участия в «Новых пацанках» ее стали приглашать сниматься в кино. По словам Медведевой, сейчас она обучается актерскому мастерству.

Ранее Медведева раскрыла судьбу других участниц шоу после съемок. Звезда передачи заявила, что многие участницы проекта после окончания съемок вернулись к прежнему образу жизни. По ее мнению, программа «Пацанки» не меняет героинь, а лишь дает им инструменты для перемен.

Шоу «Новые пацанки» является продолжением проекта «Пацанки», в котором девушки с непростым характером и сложной биографией живут в одном доме. Эксперты по этикету и психологи пытаются сделать из них воспитанных женщин.

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      Олег Давыдов
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