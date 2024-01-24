Ущерб экономике от пиратства оценили

Bloomberg: онлайн-пиратство наносит экономике ущерб на $71 миллиард в год

Онлайн-пиратство наносит экономике глобальный ущерб на 71 миллиард долларов в год. Влияние незаконных стриминговых сервисов и файлообменников на рынки оценили эксперты Центра глобальной инновационной политики Торговой палаты США, их цитирует Bloomberg.

Как отмечают авторы исследования, пираты при отсутствии затрат на производство контента ежегодно зарабатывают около двух миллиардов долларов на рекламе и подписках. Их рентабельность достигает порядка 90 процентов, отмечают в Ассоциации кинематографистов, за счет более широкого выбора контента, чем у легальных платформ. Подписка на пиратские сервисы стоит от пяти до десяти долларов, в то время как у легальных площадок — около 20 долларов.

Инвесторы опасаются, что стриминговые сервисы таких голливудских компаний, как Disney+, Peacock и Paramount+, никогда не станут такими же прибыльными, как когда-то было кабельное телевидение. Сейчас нелегальное распространение контента обходится экономике США примерно в 30 миллиардов долларов упущенной выгоды в год и примерно в 250 тысяч рабочих мест. Ущерб для мировой экономики оценивают в 71 миллиард долларов ежегодно.

По данным консалтинговой фирмы Parks Associates, в ближайшие два года совокупный убыток легальных стриминговых сервисов США от пиратства достигнет 113 миллиардов долларов. Добиться сокращения доли нелегального контента планируют лишь к 2027 году, хотя среди заинтересованных сторон нет единого мнения относительно того, когда она начнет падать, отметил аналитик компании Стив Хоули.

За последнее время объем пиратского контента в России вырос вдвое — в 2023 году Роскомнадзор заблокировал около 1,1 миллиона ссылок с пиратским контентом, в то время как в 2022-м их было 458 тысяч. В ведомстве сообщили, что за все время действия антипиратского меморандума из поисковой выдачи удалено около 178 миллионов ссылок. По словам президента антипиратской ассоциации «Русский щит» Юрия Злобина, если сам правообладатель не защищает свой контент от пиратства, то никто за него не обязан это делать.