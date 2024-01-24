Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:57, 24 января 2024Из жизни

Подросток пожаловался на преследующих его призраков после кражи

Thaiger: в Таиланде подросток украл игрушку из храма и стал видеть призраков

Фото: Chaiwat Subprasom / Reuters

Юный житель Таиланда случайно украл игрушку из храма и пожаловался на привидений, которые стали его преследовать. Об этом сообщает The Thaiger.

Подросток вместе с семьей посетил храм в районе Пакпхли, провинция Накхоннайок. Там он нашел фигурку героя комиксов Халка и случайно забрал ее домой.

После этого он и его семья стали замечать «странные явления». Подросток утверждал, что якобы видит призраков, а его мать и девушка замечали большую мужскую фигуру, бродившую по ночам возле их дома. У подростка появились проблемы со здоровьем, в результате которых он вывихнул руку.

Материалы по теме:
Шорохи, стоны и скользящие по стенам тени. Что известно о домах, где снимали самые страшные фильмы ужасов
Шорохи, стоны и скользящие по стенам тени.Что известно о домах, где снимали самые страшные фильмы ужасов
1 ноября 2023
«Они теряли сознание и задыхались» Тысячи людей верят в «столицу призраков». Где она находится и чем известна?
«Они теряли сознание и задыхались»Тысячи людей верят в «столицу призраков». Где она находится и чем известна?
4 мая 2023

Решив, что эти события связаны с ненамеренной кражей, отец подростка вернул игрушку в храм. Он также зажег благовония и отдал дань уважения бывшему настоятелю храма. «Не стоит недооценивать то, что мы не можем увидеть или во что не можем поверить», — заявил мужчина.

Ранее сообщалось, что британская модель Кэти Прайс пожаловалась на призраков, которые якобы живут в ее доме, и захотела стать экзорцистом. Прайс заявила, что в ее особняке явно водятся привидения.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Появилась версия о поражении Ил-76 с пленными бойцами ВСУ ракетой ЗРК Patriot

      На Украине предъявили обвинения гендиректору российской КТРВ

      Стилистка назвала россиянкам главный тренд 2024 года

      Автор антироссийских «санкций из ада» обвинил ФБР в подлоге

      В ФХР заявили о нежелании игроков переходить на клюшки российского производства

      В Минфине заявили о системно неправильном подходе к льготной ипотеке

      Путин уволил замглавы российской службы

      11-летней танцовщице пришлось бросить занятия из-за аллергии на себя

      В столице Сербии загорелся крупнейший китайский рынок

      В Госдуме рассказали о влиянии «приезжающих аулами» мигрантов на демографию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше