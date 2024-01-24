Подросток пожаловался на преследующих его призраков после кражи

Thaiger: в Таиланде подросток украл игрушку из храма и стал видеть призраков

Юный житель Таиланда случайно украл игрушку из храма и пожаловался на привидений, которые стали его преследовать. Об этом сообщает The Thaiger.

Подросток вместе с семьей посетил храм в районе Пакпхли, провинция Накхоннайок. Там он нашел фигурку героя комиксов Халка и случайно забрал ее домой.

После этого он и его семья стали замечать «странные явления». Подросток утверждал, что якобы видит призраков, а его мать и девушка замечали большую мужскую фигуру, бродившую по ночам возле их дома. У подростка появились проблемы со здоровьем, в результате которых он вывихнул руку.

Решив, что эти события связаны с ненамеренной кражей, отец подростка вернул игрушку в храм. Он также зажег благовония и отдал дань уважения бывшему настоятелю храма. «Не стоит недооценивать то, что мы не можем увидеть или во что не можем поверить», — заявил мужчина.

Ранее сообщалось, что британская модель Кэти Прайс пожаловалась на призраков, которые якобы живут в ее доме, и захотела стать экзорцистом. Прайс заявила, что в ее особняке явно водятся привидения.