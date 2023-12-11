Телезвезда пожаловалась на подглядывающих за ее сексом призраков

Британская модель, писательница и участница телешоу Кэти Прайс пожаловалась на призраков, которые якобы живут в ее доме, и захотела стать экзорцистом. Об этом сообщает The Sun.

Во время интервью для подкаста Дейзи Мэй Купер, посвященного паранормальным явлениям, Прайс заявила, что в ее особняке явно водятся привидения. «Вы их не видите, но они выглядят так, будто пришли из былых времен. Когда я занимаюсь сексом, мне иногда кажется, что они подглядывают. Это просто невыносимо», — заявила 45-летняя телезвезда.

Позже Прайс заявила, что собирается пригласить домой экзорциста. На это ее сестра Софи, также участвовавшая в программе, заявила, что они сами должны выучиться на экзорцистов. Прайс согласилась.

Знаменитось живет в Западном Суссексе в большом доме, который стоит около двух миллионов фунтов стерлингов (229 миллионов рублей). В этом году она пыталась сдать его в аренду за шесть тысяч фунтов в месяц (687,4 тысячи рублей), однако желающих не нашлось. Неизвестно, связано ли это с якобы имеющейся в доме паранормальной активностью.

Ранее женщина из Колумбии призналась, что на протяжении 20 лет состояла в любовной связи с призраком. Она заявила, что занималась сексом с неизвестным духом каждую ночь, пока не увидела его лицо.