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17:36, 24 января 2024Забота о себе

Пожилых россиян призвали не исключать мясо из рациона

Диетолог Денисова: отказ от мяса в пожилом возрасте грозит интоксикацией

Фото: José Ignacio Pompé / Unsplash

Полностью отказываться от употребления мяса в пожилом возрасте не стоит, предупредила кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова. Об этом она заявила в беседе с aif.ru.

Денисова призвала россиян зрелого возраста не исключать мясо из рациона, поскольку получаемый из него белок усваивается в организме примерно на 90 процентов, тогда как протеин растительного происхождения (из хлеба, круп, бобовых) — только на 60-80 процентов. Кроме того, мясные продукты богаты витаминами и микроэлементами. Отказ от них, продолжила она, грозит развитием белковой недостаточности, особенно у пожилых людей. «Она выражается в снижении регенерационных процессов, нарастании интоксикации, ухудшении функции печени, поджелудочной железы, активизации процессов патологического (преждевременного) старения», — перечислила специалист. Также отказ от мяса может привести к потере мышечной массы и снижению плотности костной ткани, что грозит травмами, и к другим нарушениям, добавила диетолог.

При этом, по словам Денисовой, чтобы пожилому человеку свести к минимуму вредное влияние на организм содержащихся в мясе жиров и пуриновых оснований, его употребление нужно сократить до двух-трех раз в неделю. В остальные дни, уточнила врач, можно есть содержащие белок рыбу и молочные продукты средней жирности. В день пожилому человеку без вреда для здоровья следует съедать 50-75 граммов рыбы или мяса, лучше нежирной говядины. Среди мяса птицы, отметила врач, лучше отдавать предпочтение курице и индейке, а не жирному мясу гуся или утки.

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Денисова обратила внимание, что употреблять мясо лучше в отварном виде, причем бульон использовать нежелательно. «При варке в бульон переходят пуриновые основания, увеличивающие риск развития подагры. Мясные и рыбные бульоны допускаются не чаще двух-трех раз в неделю, в остальное время предпочтительнее вегетарианские супы», — заявила диетолог.

Также врач отметила, что употреблять жареное мясо и копчености пожилым людям не рекомендуется, однако допустимы варианты, приготовленные на гриле или запеченные в духовке, но без корочки. При этом мясо лучше есть на обед, а на ужин — рыбу или курицу (индейку). Наконец, на завтрак пожилым людям с мясом следует употреблять крупяные гарниры, а на ужин — овощные, подытожила врач.

Ранее врач-диетолог Андрей Бобровский раскрыл пользу хрена для пожилых людей. По словам Бобровского, хрен содержит витамин С, витамины группы B, магний и кальций.

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      Александра Лисица
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