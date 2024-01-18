Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:37, 18 января 2024Забота о себе

Раскрыта польза одного продукта русской кухни

Диетолог Бобровский заявил, что хрен содержит «витамины долголетия»

Фото: Webwurm / Wikimedia

Полезные вещества, которые содержатся в хрене, позволяют предотвращать развитие многих хронических заболеваний у пожилых, полагает кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский. Пользу популярного продукта русской кухни он раскрыл в интервью радио Sputnik.

По словам Бобровского, хрен содержит витамин С, витамины группы B, магний и кальций. Такой состав полезных веществ иногда называют «витамином долголетия», утверждает врач, так как он полезен в профилактике различных болезней. «В частности, витамин С помогает укреплять иммунную систему. При определенных заболеваниях хрен может обладать противовоспалительным эффектом. Ему приписывают также антимикробные и противовирусные свойства, но здесь исследования еще идут», — рассказал диетолог.

Кроме того, хрен полезен для пищеварения, так как он способствует выделению желудочного сока, указал Бобровский. Он добавил, что наиболее богаты полезными веществами свежие корнеплоды, в сухом виде пользы от них меньше. Также не лучшими вариантами являются магазинные приправы с хреном. По словам диетолога, в них часто добавляют консерванты, красители и усилители вкуса.

Бобровский предупредил, что употребление слишком большого количества хрена может навредить здоровью, так как он раздражает слизистые органов пищеварение. Диетолог рекомендовал съедать не более одной чайной ложки натертого хрена в день, а пациентам с гастритом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта совсем отказаться от него. У астматиков и аллергиков хрен может вызывать раздражение дыхательных путей и аллергические реакции.

Материалы по теме:
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022
Куркума: польза и вред. Как популярная специя влияет на организм человека? Исследования ученых и опыт диетологов
Куркума: польза и вред.Как популярная специя влияет на организм человека? Исследования ученых и опыт диетологов
21 сентября 2022

Ранее профессор, доктор технических наук Александр Ишевский назвал отличая турецких яиц от российских. По словам профессора, разницы в полезных свойствах яиц из Турции и России быть не должно, однако они могут иметь другой цвет желтка, размер и привкус.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Наемники ВСУ попали под удар в Харькове. Среди них были кураторы диверсантов, нападавших на регионы России

      Участник «Фабрики звезд» рассказал о службе в армии

      Возможность появления в Москве поездов метро лишь со стоячими местами оценили

      Пинавшие на морозе раздетого до трусов подростка россияне объяснили нападение

      Во Франции назвали безумием поставки оружия проигрывающей Украине

      Дина Саева показала фото с монобровью

      Власти Харьковской области сообщили о регулярных обстрелах ВСУ

      Жирков посоветовал капитану «Спартака» уходить из команды

      Постсоветская страна начнет закупки газа из США

      В Петербурге мигрантам торжественно вручили повестки в военкомат

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше