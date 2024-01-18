Раскрыта польза одного продукта русской кухни

Диетолог Бобровский заявил, что хрен содержит «витамины долголетия»

Полезные вещества, которые содержатся в хрене, позволяют предотвращать развитие многих хронических заболеваний у пожилых, полагает кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский. Пользу популярного продукта русской кухни он раскрыл в интервью радио Sputnik.

По словам Бобровского, хрен содержит витамин С, витамины группы B, магний и кальций. Такой состав полезных веществ иногда называют «витамином долголетия», утверждает врач, так как он полезен в профилактике различных болезней. «В частности, витамин С помогает укреплять иммунную систему. При определенных заболеваниях хрен может обладать противовоспалительным эффектом. Ему приписывают также антимикробные и противовирусные свойства, но здесь исследования еще идут», — рассказал диетолог.

Кроме того, хрен полезен для пищеварения, так как он способствует выделению желудочного сока, указал Бобровский. Он добавил, что наиболее богаты полезными веществами свежие корнеплоды, в сухом виде пользы от них меньше. Также не лучшими вариантами являются магазинные приправы с хреном. По словам диетолога, в них часто добавляют консерванты, красители и усилители вкуса.

Бобровский предупредил, что употребление слишком большого количества хрена может навредить здоровью, так как он раздражает слизистые органов пищеварение. Диетолог рекомендовал съедать не более одной чайной ложки натертого хрена в день, а пациентам с гастритом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта совсем отказаться от него. У астматиков и аллергиков хрен может вызывать раздражение дыхательных путей и аллергические реакции.

Ранее профессор, доктор технических наук Александр Ишевский назвал отличая турецких яиц от российских. По словам профессора, разницы в полезных свойствах яиц из Турции и России быть не должно, однако они могут иметь другой цвет желтка, размер и привкус.