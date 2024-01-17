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13:37, 17 января 2024Забота о себе

Названы отличия турецких яиц от российских

Профессор Ишевский: турецкие яйца могут отличаться от российских по вкусу
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Erol Ahmed / Unsplash

Чем могут отличаться импортируемые в Россию турецкие и азербайджанские яйца от отечественных, рассказал профессор, доктор технических наук Александр Ишевский. Отличия импортных яиц он назвал в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам профессора, разницы в полезных свойствах яиц из Турции и из России быть не должно. «Даже куриные, страусиные и перепелиные яйца отличаются в основном размером и количеством макро- и микроэлементов — в силу опять же своего размера. По содержанию белков, жиров они примерно одинаковые», — сказал Ишевский.

При этом, добавил профессор, импортные яйца могут отличаться по вкусу и цвету желтка — он может быть слишком ярким или бледным. «Это зависит от того, чем кормили курицу. Если же в корма добавляли вторичное рыбное сырье, что особенно касается турецких яиц, после термообработки у них может появиться рыбный привкус», — предупредил эксперт.

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Помимо этого, рассказал Ишевский, турецкие и азербайджанские яйца также могут отличаться по размеру, потому что разбивки по категориям у них, скорее всего, не будет.

Российские власти разрешили ввезти в страну 1,2 миллиарда яиц в период с 1 января по 30 июня текущего года. Поводом для таких мер стал резкий рост цен на продукт внутри страны. Как отмечал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, импорт позволит снизить стоимость товара.

В начале января через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» из Турции ввезли вторую партию пищевых яиц для продажи на территории России.

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      Александра Лисица
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