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11:42, 24 января 2024Путешествия

Раскрыт рост цен на авиабилеты в 2024 году

РСТ: в 2024 году цены на авиабилеты вырастут в пределах инфляции

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин раскрыл рост цен на авиабилеты в 2024 году. В пресс-релизе организации, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру», Горин рассказал, что в течение года цены на билеты на самолеты вырастут в пределах инфляции.

«Цены выросли из-за инфляции, роста стоимости топлива, а также затрат авиакомпаний на обслуживание бортов даже на внутренних рейсах, так как мы летаем на самолетах зарубежного производства. Инфляционные процессы автоматически приводят к повышению цен на семь-восемь процентов в среднем по году. Надо учитывать и то, что цены растут из-за динамического ценообразования, вместе со спросом на перелеты по России. Сейчас 80 процентов рейсов у российских перевозчиков внутренние и только 20 процентов — зарубежные. В 2019 году это соотношение составляло 60 на 40», — приводятся в пресс-релизе организации слова вице-президента Союза Дмитрия Горина.

В этом году ожидается рост цен как минимум в пределах инфляции. Не стоит, однако, забывать, что динамическое ценообразование — это высокая стоимость последних мест на рейсах. При предварительном бронировании — а продажи открываются за 11 месяцев до даты вылета — цены всегда минимальны, и этим надо пользоваться

Дмитрий Горинвице-президент Российского союза туриндустрии

При этом вице-президент РСТ обратил внимание на то, что в сфере зарубежных перелетов ситуация отличается. Он объяснил, что в этом случае ценообразование зависит от курса валют.

«Мы видим на международных направлениях достаточность объемов перевозки на фоне умеренного, но стабильного спроса. Есть глубина продаж, есть рост, он может продолжиться и усилиться в зависимости от ценообразования — стоимости перелета и гостиниц на момент отдыха. Сейчас рубль стабилизировался на фоне обязательной продажи валютной выручки и высокой ставки ЦБ, но прогнозировать его курс уже во втором квартале этого года сложно. Поэтому, с учетом продолжающихся акций раннего бронирования на выездных направлениях, имеет смысл задуматься о покупке тура за рубеж, чтобы зафиксировать цену», — добавил Горин, слова которого приводит пресс-служба РСТ.

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      Кирилл Садовский
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