Продажи одного вида российской техники заметно выросли

«Ъ»: продажи российской дорожно-строительной техники выросли на 15 % в 2023 году

По итогам 2023 года суммарные объемы продаж российской дорожно-строительной техники (ДСТ) выросли на 15 процентов и достигли уровня в 84 миллиарда рублей в денежном выражении. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков «Росспецмаша».

За этот период времени выпуск отечественной ДСТ увеличился на 19 процентов. В денежном выражении показатель достиг отметки в 90 миллиардов рублей, уточнили в организации. Таким образом, этот сегмент рынка демонстрирует положительную динамику второй год кряду. Эксперты связали это с высокими объемами строительства и реализации инфраструктурных проектов.

В ассоциации также отметили, что в прошлом году также увеличились объемы импортируемой в Россию спецтехники. По итогам 12 месяцев показатель увеличился на 58 процентов и превысил отметку в 440 миллиардов рублей в денежном выражении. В результате «агрессивного импорта», как пояснили в «Росспецмаше», «ряд ключевых сегментов отечественной ДСТ показал отрицательную динамику».

Ранее президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков предупреждал о риске нехватки в России строительной техники к 2025 году. В настоящее время, как уточнял эксперт, отечественные производители способны покрыть 5-20 процентов потребностей рынка в строительной технике. Соответственно, оставшуюся часть скоро нужно будет закупать, заключил Глушков в ходе выступления в Совете Федерации.