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16:09, 24 января 2024Экономика

Россиянам посоветовали не отказываться от кредитов

Финансист Пономарев: для одобрения кредита выплаты должны быть ниже 40 % дохода
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Не стоит отказываться от кредитов в 2024 году, несмотря на высокие ставки банков. Такой совет россиянам в беседе с «Газетой.Ru» дал финансист Андрей Пономарев.

Он объяснил, что многие банки при принятии решения об одобрении кредита руководствуются «правилом сорока процентов» — выплаты заемщика не должны превышать 40 процентов от его месячного дохода. Таким образом, гражданин с доходом в 100 тысяч рублей при текущих ставках может получить кредит на 400 тысяч рублей в год. «А если у него уже есть долги на 20 тысяч рублей в месяц, то следующий кредит составит максимум 190-200 тысяч», — добавил Пономарев.

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В то же время микрофинансовые организации (МФО) более лояльны к заявителям, сказал эксперт. Он рассказал, что там ориентируются на кредитную историю заемщика, но сумма первого займа в МФО обычно не превышает 5 тысяч рублей — увеличить ее можно, добросовестно погашая предыдущие долги.

Пономарев напомнил, что в начале 2024 года ставки по потребительским кредитам в крупнейших банках превысили 24 процента на фоне мер Центробанка по борьбе с инфляцией.

Ранее стало известно, что ЦБ РФ задумался о создании спецкредитов для россиян, которые тратят на погашение займов более 60 процентов дохода. На первом этапе банки смогут выдать таким клиентам до 100 тысяч рублей на срок до трех лет. Подобные займы будут дороже из-за высокого риска, однако их стоимость необходимо ограничивать. «Ставки по ним не должны быть такими же высокими, как по займам МФО... В дальнейшем при необходимости мы рассмотрим возможность ограничения ставок в этой категории, чтобы не допустить роста закредитованности», — пояснили в регуляторе.

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