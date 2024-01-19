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18:36, 19 января 2024Экономика

В России задумались об ограничении ставок для закредитованных граждан

Банк России задумался об ограничении ставок по займам для закредитованных

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России могут создать новый тип кредита для клиентов с повышенным уровнем риска. Об ограничении ставок по займам для закредитованных граждан со ссылкой на материалы Банка России сообщает РИА Новости.

Центробанк задумался о создании спецкредитов для россиян, которые тратят на погашение займов более 60 процентов дохода. На первом этапе банки смогут выдать таким клиентам до 100 тысяч рублей на срок до трех лет. Подобные займы будут дороже из-за высокого риска, однако их стоимость необходимо ограничивать.

«Ставки по ним не должны быть такими же высокими, как по займам МФО... В дальнейшем при необходимости мы рассмотрим возможность ограничения ставок в этой категории, чтобы не допустить роста закредитованности», — пояснили в регуляторе.

С 1 января 2024 года в России начали действовать ограничения по выдаче необеспеченных кредитов и кредитных карт. В первом квартале 2024 года допустимая доля выдач займов для клиентов с показателем долговой нагрузки (ПДН) от 50 до 80 процентов составит 25 процентов против 30 процентов в предыдущем квартале. Для кредитных карт лимит займов составит 10 процентов против 20. Для микрофинансовых организаций (МФО) он снижен с 30 до 25 процентов.

С1 марта 2024 года Центробанк повысит надбавки к коэффициентам риска по кредитам с высоким ПДН. Нововведения призваны ограничить рост ипотеки за счет вовлечения высокозакредитованных россиян и стимулировать банки использовать официальную информацию о доходах клиентов при оценке долговой нагрузки.

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      Вячеслав Агапов
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