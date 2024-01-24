Россиянин притворился полицейским и бесплатно пользовался услугами проституток

Петербуржец подделал полицейское удостоверение ради бесплатных услуг проституток

Охранник из Петербурга подделал полицейское удостоверение, чтобы шантажировать проституток и бесплатно пользоваться их услугами. Об этом в среду, 24 января, стало известно «Фонтанке».

Как сообщает издание, накануне 30-летний житель города пришел в полицию с повинной. Он признался, что в декабре 2023 года подделал документы сотрудника правоохранительных органов, вклеив в них свою фотографию.

Далее мужчина договорился о встрече с проституткой, с которой познакомился на сайте, а когда та села к нему в машину, объявил о контрольной закупке и показал удостоверение. Опасаясь ареста, девушка отдала «силовику» золотые сережки и бесплатно оказала интимные услуги.

23 января он повторил те же действия с другой проституткой, пригрозив, что подбросит пакетик с наркотиками, если та с ним не «договорится». Получив бесплатные сексуальные услуги, мужчина отпустил девушку. По факту его действий проводится проверка.

Ранее суд в Москве приговорил к четырем годам лишения свободы условно местного жителя, который притворялся высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов и предлагал людям решить вопросы за деньги.