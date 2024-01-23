Россиянин представлялся силовиком и предлагал решить вопросы за деньги

В Москве осудили мужчину, обещавшего под видом силовика решить вопросы за деньги

Басманный районный суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы условно местного жителя Сергея Власова, который под видом высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов предлагал людям решить вопросы за деньги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 30 по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным следствия, подсудимый ложно представлялся высокопоставленным сотрудником силовых структур, имеющим связи с другими должностными лицами, и предлагал за деньги решить вопросы, а также повлиять на ход следствия и принимаемые правоохранительными органами решения. В действительности Власов не являлся сотрудником силовых структур и не имел указанных связей, а полученными денежными средствами планировал распорядиться по своему усмотрению.

Ранее суд арестовал замминистра здравоохранения Московской области Александра Захарова по делу о взятке в 150 миллионов рублей.