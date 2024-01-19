Суд арестовал замминистра российского региона за взятку в 150 миллионов рублей

Замглавы Минздрава Подмосковья арестовали по делу о взятке в 150 млн рублей

Суд арестовал заместителя министра здравоохранения Московской области Александра Захарова по делу о взятке в 150 миллионов рублей. Информация об этом появилась на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Чиновник был задержан 16 января сотрудниками ФСБ. Уголовное дело в отношении замглавы Минздрава Подмосковья возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере в составе организованной группы. Отмечается, что его портрет и личные данные исчезли с сайта министерства.

В ведомстве Захаров отвечал за капитальный ремонт и техническое обслуживание зданий учреждений здравоохранения. По официальным данным, Захаров был уволен по собственному желанию 16 января 2024 года.

В 2013 году он был судим за дачу взятки, но в настоящее время приговор по этому делу из баз данных пропал.