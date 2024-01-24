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09:04, 24 января 2024Путешествия

Россиянин раскрыл способ купить жилье в Монголии за 50 тысяч рублей

Фото: Mark Agnor / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер побывал в Монголии и раскрыл способ купить в этой стране жилье за 50 тысяч рублей. Своей историей он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что, гуляя по любому городу в Монголии, включая столицу Улан-Батор, турист обязательно встретит жилые юрты. Некоторые местные жители собирают их сами из жердей, ткани, войлока и досок для пола, а некоторые — покупают в магазинах. По словам россиянина, они стоят от 50 до 200 тысяч рублей.

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«200 тысяч — это крутая юрта. 50 тысяч — обычная для невзыскательного человека. Согласитесь, вполне доступный вариант решения жилищного вопроса даже для бедного человека», — написал блогер.

Путешественник добавил, что юрта представляет собой полноценное жилище, а не «палатку для ночевки в турпоходе». Он пояснил, что такое жилье выбирают как современные кочевники-скотоводы в монгольских степях, так и многие городские жители.

Ранее этот же тревел-блогер удивился привычкам обеспеченных монголов. Он назвал их обычными скотоводами с огромными стадами, за которыми они все так же кочуют, только теперь уже не на лошадях, как прежде, а на Lexus.

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      Алина Черненко
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