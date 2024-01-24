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19:18, 24 января 2024Путешествия

Россиянин устроил дебош на борту самолета и угодил в полицию

Россиянин устроил дебош на борту летевшего из Петербурга в Новосибирск самолета

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Россиянин устроил дебош на борту летевшего из Санкт-Петербурга самолета и угодил в полицию. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла в пассажирском лайнере, следовавшем из Северной столицы в Новосибирск, в среду, 24 января.

По данным источника, экипаж воздушного судна доложил о буйном пассажире на борту и запросил полицию по прибытии в аэропорт назначения. Отмечается, что посадка лайнера прошла благополучно.

Ранее в январе пьяная россиянка разделась в самолете перед попутчиком, чтобы искупить вину за то, что ее стошнило на него. Это случилось на борту лайнера, летевшего из Чебоксар в Москву.

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      Фариза Бацазова
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