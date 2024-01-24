Россиянина объявили в розыск за участие в террористической организации

В Ингушетии возбудили дело против участника террористической организации

В Ингушетии возбудили дело против 41-летнего местного жителя, участвовавшего в террористической организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитет России (СКР).

По данным ведомства, в январе 2017 мужчина уехал в Сирию и вступил там в террористическую организацию. Он даже принимал участие в боевых действиях против правительственных сил Сирийской Арабской Республики.

Сотрудники УФСБ и ЦПЭ МВД России по Республике Ингушетия выявили это преступление. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ. Отмечается, что подозреваемый объявлен в международный розыск.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к семи годам лишения свободы жителя Ростовской области Ислама Турунова, готовившегося вступить в запрещенную в России международную террористическую организацию «Хайят Тахрир аш-Шам» на территории Сирии.