Россиянка била годовалую дочь электрошнуром и запирала в сундуке

В Кемеровской области женщина била годовалую дочь шнуром и запирала в сундуке

В Кемеровской области 22-летняюю жительницу Таштагола обвинили в жестоком обращении с полуторогодовалой дочерью. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК) в Telegram.

Как пояснили в ведомстве, в полицию обратилась знакомая обвиняемой. По версии следователей, с октября по декабрь 2023 года задержанная систематически избивала девочку электрошнуром и другими предметами, а также запирала дочь в сундуке на несколько десятков минут.

Сейчас ребенок находится в социальном учреждении. В СК заявили, что мать пострадавшей сотрудничает со следствием. В данный момент ведомство опрашивает свидетелей. Также назначен ряд экспертиз.

Ранее в Нижегородской области под суд попала местная жительница, которая избила свою трехмесячную дочь. Как стало известно, в ночь на 7 января пьяная россиянка схватила младенца за ноги и бросила головой об пол, после чего не менее одного раза ударила дочь. Жизнь девочке спас также находившийся в квартире посторонний мужчина, который остановил мать ребенка.