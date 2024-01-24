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17:18, 24 января 2024Ценности

Россиянкам назвали самую модную верхнюю одежду на весну

Фото: Alexandra Iva / Unsplash

Стилист-имиджмейкер Мария Куликова назвала россиянкам самую модную верхнюю одежду на весну. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman's Day.

В грядущем сезоне трендовыми по-прежнему останутся тренчи. Однако эксперт настоятельно призвала отказаться от моделей песочного цвета.

Кроме того, стоит присмотреться к бомберам в зеленых и черных цветах, а также к пальто-бушлатам. Вторые будут отлично смотреться с повседневными черными джинсами.

Специалист также обратила внимание на стеганые куртки и базовое черное пальто. По ее мнению, данные предметы гардероба достаточно универсальны, их можно носить в прохладную погоду.

В заключение собеседница издания указала на кожаное пальто, куртки с винтажным налетом и изделия с анималистическим принтом. В последнем случае можно выбрать модели с коровьим или леопардовым рисунком.

Ранее стилист Александр Рогов назвал новый тренд в одежде на весну 2024 года. Специалист заявил, что в теплом сезоне популярными станут белые платья.

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      Мария Винар
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