Стилист Рогов назвал новый тренд на весну 2024 года

Стилист Александр Рогов назвал белые платья новым трендом на весну 2024 года

Стилист Александр Рогов в Telegram назвал новый тренд в одежде на весну 2024 года.

По словам эксперта, в грядущем сезоне будущего года популярными станут белые платья. Об этом специалист заявил, проанализировав показы известных люксовых марок Valentino, Stella McCartney, Balenciaga и Chloe.

При этом Рогов проиллюстрировал публикацию снимками манекенщиц в упомянутых нарядах. Так, он показал снимки моделей, которые примерили пышные и облегающие белые платья длины миди. «Продолжаем подготовку к весне», — подписал пост стилист.

Ранее российский звездный стилист Алеко Надирян перечислил россиянкам модные наряды для встречи Нового года. Он посоветовал обратить внимание на платья-комбинации из струящейся ткани ярко-красного цвета и сверкающие юбки длины макси.