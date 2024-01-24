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12:00, 24 января 2024Бывший СССР

Российский боец рассказал о ликвидации колонны ВСУ с танками Leopard

Боец ВС России Ковалев рассказал об уничтожении колонны ВСУ с танками Leopard
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили колонну украинской бронетехники с танками Leopard при помощи разведки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Подробности ликвидации сил противника рассказал заместитель командира батальона по военно-политической работе Дмитрий Ковалев, передает «Военное дело».

Боец сообщил, что после точного вычисления местоположения противника он принял решение нанести удар всеми доступными средствами. Уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились шести боевых машин Bradley, двух танков Leopard и минного трала.

«Когда неоднократно снаряды прилетают к тебе во двор, когда разбивает все окрестности, необходимо идти защищать свою страну. Главная мотивация была освободить свой дом», — рассказал об уничтожении сил противника Ковалев.

Ранее украинские солдаты раскритиковали поставленные западом машины Bradley за плохую работу в холод. Экипажи не удовлетворены их способностью выдерживать суровую зиму, а также жалуются, что Bradley часто приходят старыми и в плохом состоянии.

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      Алевтина Запольская
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