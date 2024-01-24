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17:05, 24 января 2024Бывший СССР

Российский флаг помешал заправляться эстонским активистам

Эстонские активисты потребовали убрать с заправок республики российские флаги

Фото: JNP / Shutterstock / Fotodom

Активисты потребовали у крупных сетей заправок Эстонии убрать российский флаг из меню выбора языка на станциях самообслуживания. О том, как волонтерам Propastop помешал заправляться символ российской государственности, рассказали журналисты «Новой газеты — Европа» (признана в РФ нежелательной организацией).

«У российского флага в языковом меню есть еще одна коварная сторона: он подразумевает, что русский язык напрямую связан с российским государством. Таким образом распространяется вредное для Эстонии представление о том, что Россия имеет право представлять всех русскоязычных людей», — уверены в Propastop.

Активисты заявили, что в Эстонии запрещена демонстрация «символов агрессии». При этом российский флаг был обнаружен на заправках всех крупных сетей республики.

23 января в парламенте Эстонии призвали закрыть русскоязычные версии сайтов госорганов. Как заявили во фракции Консервативной народной партии Эстонии, сайты на русском языке компрометируют усилия государства по сохранению высокого статуса.

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      Глеб Палехов
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