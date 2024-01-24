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19:34, 24 января 2024Наука и техника

Стало известно о критическом перерасходе средств на новую американскую ракету

Defense News: программа Sentinel столкнулась с критическим перерасходом средств

Изображение: U.S. Air Force / Wikimedia

Программа новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-35A Sentinel, создаваемой в интересах Пентагона, столкнулась с критическим перерасходом средств. Об этом сообщает Defense News.

Как стало известно изданию, стоимость одной LGM-35A Sentinel выросла со 118 миллионов долларов до 162 миллионов, что удовлетворяет критериям акта Нанна-Маккарди, согласно которому Минобороны США обязано уведомлять Конгресс о критическом перерасходе средств на гособоронзаказ.

В Пентагоне заявили, что в настоящее время планируется принятие решения по программе МБР, предполагающее ее реструктуризацию или полную отмену. В Минобороны США заметили, что не существует недорогих альтернатив LGM-35A Sentinel.

Ранее издание SpaceNews сообщило, что военно-промышленная компания Northrop Grumman провела успешные статические огневые испытания двигателя второй ступени новой американской МБР, получившей название LGM-35A Sentinel.

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      Иван Потапов
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