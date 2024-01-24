Стало известно о необратимой болезни суставов у Федосеевой-Шукшиной

Mash: актриса Федосеева-Шукшина почти перестала ходить из-за болезни суставов

Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина почти перестала ходить из-за необратимой болезни суставов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

У артистки был диагностирован остеопороз обоих коленных суставов второй степени. По словам врачей, коленные суставы Федосеевой-Шукшиной деформированы, а ноги актрисы сгибаются максимум на 90 градусов.

Отмечается, что болезнь возникла на фоне перенесенного инсульта.

Позже сама актриса в разговоре с KP.RU опровергла новости о том, что она страдает от необратимой болезни суставов. «Нет у меня никакого остеопороза, есть мои 85 лет и соответствующее этому возрасту состояние суставов, которое я сейчас поддерживаем различными процедурами. Я не видела ни одного человека моего возраста, который не жаловался бы на боль в суставах. Это болезнь старения! Все человечество подвержено этому процессу», — сказала актриса.

Ранее актриса Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о своем самочувствии после переезда из квартиры в центре Москвы на окраину города.