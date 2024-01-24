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12:52, 24 января 2024Экономика

Банк России предупредил о возможности нового повышения ставки

Член совета директоров ЦБ Марданов заявил о возможности нового повышения ставки

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Новое повышение ключевой ставки возможно, решение будет зависеть от ситуации с инфляцией. Об этом на пресс-завтраке заявил член Совета директоров Банка России Рустэм Марданов, сообщает «Газета.Ru».

По его словам, если рост цен не остановится, регулятор продолжит ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП). Однако если инфляция будет устойчиво снижаться, чтобы к концу года опуститься до 4-4,5 процента, то и ключевая ставка снизится.

Марданов заметил, что в декабре наблюдалось некоторое снижение темпов роста цен, но предупредил, что пока нельзя говорить об устойчивости тенденции. Также он напомнил, что рынок пока не до конца отреагировал на текущий уровень жесткости ДКП, в отдельных кредитных организациях ставки по-прежнему продолжают увеличиваться.

«Что касается дальнейшего увеличения, все будет зависеть от того, как будет складываться ситуация на финансовых рынках, прежде всего с точки зрения ценовых рынков», — подчеркнул он.

В последний раз ЦБ поднимал ключевую ставку в декабре 2023 года. В общей сложности за полгода она выросла с 7,5 до 16 процентов. Основными причинами повышения были названы вновь возросшие инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий.

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      Платон Щукин
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