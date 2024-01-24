Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:49, 24 января 2024Ценности

Стилистка назвала россиянкам главный тренд 2024 года

Стилист Екатерина Северная назвала синий и зеленый цвета трендом 2024 года

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Стилист Екатерина Северная назвала россиянкам главный тренд 2024 года. Соответствующий материал публикует портал «Внимание, новости!».

По словам специалистки, в новом году актуальными станут яркие цвета в одежде. «Беспроигрышный вариант — использовать цвет в комплектах точечно. Скажем, добавить к нейтральным черному, серому, бежевому только одну цветную вещь, например, модную сумку, головной убор или яркую аксессуарную группу», — посоветовала она.

Материалы по теме:
«Они не служат богу» Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии. Что грозит самому популярному бренду одежды в мире?
«Они не служат богу»Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии. Что грозит самому популярному бренду одежды в мире?
30 ноября 2022
Мужчины на поводке, полуголые модели и длинные щупальца: во что дизайнеры превратили свои шоу на Неделе моды в Лондоне?
Мужчины на поводке, полуголые модели и длинные щупальца:во что дизайнеры превратили свои шоу на Неделе моды в Лондоне?
23 февраля 2022

Северная призвала отдавать предпочтение синему, зеленому, оранжевому, розовому, персиковому и красному оттенкам. При этом она обратила внимание на жакет, куртку, пуховик или шубу из искусственного меха в упомянутых тонах.

«Это очень практично, ведь при желании такую вещь всегда можно снять, комплект при этом станет довольно спокойным и нейтральным. Повысит градус нарядности и стиля цветная вещь нестандартного кроя: асимметричная юбка или платье, брюки с необычной баской, дизайнерский жилет или блуза», — заключила эксперт.

Ранее в январе стилист назвала самые модные прически на 2024 год. В первую очередь специалист выделила суперпикси — стрижку с очень короткой длиной на висках и затылке и большей — на макушке.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Появилась версия о поражении Ил-76 с пленными бойцами ВСУ ракетой ЗРК Patriot

      Сбитый под Белгородом Ил-76 занимался перевозкой пленных

      Патрушев обсудил с иранским коллегой сотрудничество в сфере безопасности

      В Германии оценили вероятность войны России и НАТО

      Россиянин притворился полицейским и бесплатно пользовался услугами проституток

      Губернатор заявил о гибели всех находившихся на упавшем под Белгородом Ил-76

      Ил-76 с украинскими пленными сбили под Белгородом тремя ракетами

      Врач опроверг популярный миф о сердце

      В РПЦ отреагировали на планы открыть в России академию шаманизма

      В Госдуме заявили о необходимости признания Украины государством-террористом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше