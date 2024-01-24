Стилистка назвала россиянкам главный тренд 2024 года

Стилист Екатерина Северная назвала синий и зеленый цвета трендом 2024 года

Стилист Екатерина Северная назвала россиянкам главный тренд 2024 года. Соответствующий материал публикует портал «Внимание, новости!».

По словам специалистки, в новом году актуальными станут яркие цвета в одежде. «Беспроигрышный вариант — использовать цвет в комплектах точечно. Скажем, добавить к нейтральным черному, серому, бежевому только одну цветную вещь, например, модную сумку, головной убор или яркую аксессуарную группу», — посоветовала она.

Северная призвала отдавать предпочтение синему, зеленому, оранжевому, розовому, персиковому и красному оттенкам. При этом она обратила внимание на жакет, куртку, пуховик или шубу из искусственного меха в упомянутых тонах.

«Это очень практично, ведь при желании такую вещь всегда можно снять, комплект при этом станет довольно спокойным и нейтральным. Повысит градус нарядности и стиля цветная вещь нестандартного кроя: асимметричная юбка или платье, брюки с необычной баской, дизайнерский жилет или блуза», — заключила эксперт.

Ранее в январе стилист назвала самые модные прически на 2024 год. В первую очередь специалист выделила суперпикси — стрижку с очень короткой длиной на висках и затылке и большей — на макушке.