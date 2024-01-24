Среда обитания
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10:28, 24 января 2024Среда обитания

Россиянам пришлось рыть тоннели в сугробах для выхода из дома

Жителю Сахалина пришлось прорыть снежный тоннель для выхода из дома

Сахалин накрыла пурга. Местные жители оказались замурованы в собственных домах и вынуждены рыть тоннели в сугробах, чтобы выйти на улицу. Видео публикует Telegram-канал Baza.

Автору видеоролика пришлось прокладывать снежный туннель, чтобы выбраться в магазин. Судя по кадрам, он уже прорыл не менее 5 метров — виднеется просвет. Но, по словам мужчины, до дороги остается еще метров 15.

Из-за сильнейшей вьюги в Южно-Сахалинске объявлен режим чрезвычайной ситуации. Автомобили застревают в снежных заносах, либо просто утонули в сугробах. Работа общественного транспорта приостановлена. Горожане, как и школьники, переходят на удаленный режим работы. Беременную сахалинку доставляли в больницу на снегоболотоходе.

Жители Казани пожаловались на опустевшие полки в магазинах. С прилавков пропали хлеб, молоко, овощи, яйца и мясо. Из-за метели перекрыты федеральные и республиканские трассы, по которым ездят грузовики с продуктами.

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      Виктория Клабукова
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