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18:09, 24 января 2024Наука и техника

Раскрыты сроки выпуска дешевого электрокара Tesla

Reuters: Tesla выпустит компактный кроссовер в середине 2025 года

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Американская компания Tesla запланировала выпуск нового недорогого электрокара. Об этом сообщает Reuters.

По информации источников, корпорация уведомила поставщиков о подготовке к разработке нового электромобиля. Модель фигурирует в отчете под названием Redwood, двое из четырех источников описали ее как компактный кроссовер. Инсайдеры также раскрыли сроки выпуска автомобиля — его должны представить в середине 2025 года.

В материале говорится, что электрокар обойдется дешевле других моделей на рынке. Его стоимость составит 25 тысяч долларов, или около 2,2 миллиона рублей. Изначально руководитель Tesla Илон Маск обещал выпустить автомобиль стоимостью 25 тысяч долларов в 2020 году.

Также два источника рассказали, что представители Tesla уже обсудили планы по продажам модели Redwood с дилерами. Согласно планам корпорации, в год с конвейера будет выходить 10 тысяч электромобилей. Tesla не ответила на просьбу Reuters прокомментировать информацию.

В конце января компания Tesla выпустила обновление автопилота Full Self-Driving, добавив поддержку нейронных сетей. Искусственный интеллект был обучен на миллионах видеоклипов.

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      Андрей Ставицкий
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