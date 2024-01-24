У Boeing с пассажирами на борту отвалилось и покатилось по склону переднее шасси

У самолета Delta Airlines отвалилось переднее шасси незадолго до вылета

У Boeing 757 американской авиакомпании Delta Airlines отвалилось и покатилось по склону переднее шасси незадолго до вылета. Об этом пишет Daily Mail.

Непредвиденная ситуация произошла с самолетом, летевшим из Атланты (США) в Боготу (Колумбия) 20 января незадолго до начала рейса. Отмечается, что лайнер находился на взлетно-посадочной полосе и готовился к взлету.

В момент происшествия на борту воздушного судна находилось 184 пассажира. «Да, мы видели, как колесо скатилось, — сообщил один из пилотов перевозчика. — Похоже, оно съехало с взлетно-посадочной полосы и, вероятно, идет вниз по склону».

По данным источника, после случившегося самолет был отбуксирован обратно на перрон. Пассажиров тем временем эвакуировали и пересадили на резервный борт.

Ранее летевший в Санкт-Петербург самолет российской авиакомпании «Ямал» столкнулся с птицей на высоте 500 метров. Инцидент произошел с пассажирским лайнером в среду, 17 января, при заходе на посадку.