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17:17, 20 января 2024Путешествия

Летевший в Петербург самолет столкнулся с птицей на высоте 500 метров

Летевший в Петербург самолет авиакомпании «Ямал» столкнулся с птицей

Фото: Unsplash

Летевший в Санкт-Петербург самолет российской авиакомпании «Ямал» столкнулся с птицей на высоте 500 метров. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером в среду, 17 января, при заходе на посадку. Несмотря на случившееся, воздушному судну удалось благополучно приземлиться в аэропорту Пулково.

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«При послеполетном осмотре самолета, обнаружены следы попадания птицы в верхней части фюзеляжа в районе кабины пилотов, повреждений не обнаружено», — говорится в сообщении.

Ранее в январе военнослужащий устроил скандал в летевшем из Москвы самолете и угодил в полицию. Инцидент произошел во время рейса из российской столицы в Челябинск. Мужчина оскорблял членов экипажа и других пассажиров, а также кричал, что все женщины — легкого поведения.

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      Фариза Бацазова
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