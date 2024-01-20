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15:10, 20 января 2024Путешествия

Военный оскорбил женщин в летевшем из Москвы самолете и угодил в полицию

Военнослужащий устроил скандал на рейсе Москва — Челябинск и угодил в полицию

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Военнослужащий устроил скандал в летевшем из Москвы самолете и угодил в полицию. Об этом пишет портал 74.ru.

Непредвиденная ситуация произошла во время рейса из российской столицы в Челябинск. Мужчина оскорблял членов экипажа и других пассажиров, а также кричал, что все женщины — легкого поведения».

Отмечается, что после приземления пассажирского лайнера в челябинском аэропорту, военного забрали полицейские.

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Ранее летевший в Оренбург самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines с пассажирами на борту сменил курс и сел в другом месте. Инцидент произошел с воздушным судном, следовавшим из Москвы. Из-за заноса снегом посадочных полос в оренбургской авиагавани лайнер приземлился в Самаре.

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      Фариза Бацазова
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