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16:23, 24 января 2024Среда обитания

У популярного российского юмориста нашли крупные долги за аренду

У компании юмориста Юрия Гальцева нашли долги за аренду помещения под клуб

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

У компании популярного российского юмориста Юрия Гальцева нашли крупные долги за съем помещения под принадлежащий ему клуб. Об этом стало известно Telegram-каналу «Звездач».

По словам истца, компании «Сатурн БМ», Гальцев на протяжении года не платит за аренду помещения для «Чаплин-клуба» в Санкт-Петербурге. Помимо этого, компанию, где юморист является главным директором, могут закрыть из-за убытков более чем в миллион рублей, а также подачи недостоверных сведений в ЕГРЮЛ. По данным канала, на организацию артиста подали в суд и потребовали с нее более 1,5 миллиона рублей.

В январе аналогичная ситуация произошла с Александром Розенбаумом — петербургские коммунальщики обратились с исковым заявлением на сеть пивных музыканта «Гоп-стоп». Они захотели отсудить у бизнеса артиста 385 тысяч рублей долгов за вывоз отходов и электричество.

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      Полина Кислицына
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