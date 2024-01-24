У популярного российского юмориста нашли крупные долги за аренду

У компании юмориста Юрия Гальцева нашли долги за аренду помещения под клуб

У компании популярного российского юмориста Юрия Гальцева нашли крупные долги за съем помещения под принадлежащий ему клуб. Об этом стало известно Telegram-каналу «Звездач».

По словам истца, компании «Сатурн БМ», Гальцев на протяжении года не платит за аренду помещения для «Чаплин-клуба» в Санкт-Петербурге. Помимо этого, компанию, где юморист является главным директором, могут закрыть из-за убытков более чем в миллион рублей, а также подачи недостоверных сведений в ЕГРЮЛ. По данным канала, на организацию артиста подали в суд и потребовали с нее более 1,5 миллиона рублей.

В январе аналогичная ситуация произошла с Александром Розенбаумом — петербургские коммунальщики обратились с исковым заявлением на сеть пивных музыканта «Гоп-стоп». Они захотели отсудить у бизнеса артиста 385 тысяч рублей долгов за вывоз отходов и электричество.