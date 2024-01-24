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14:11, 24 января 2024Путешествия

У самолета с пассажирами на борту отказал двигатель в воздухе

У летевшего в США пассажирского самолета отказал двигатель в воздухе
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Leonid Faerberg / Globallookpress.com

У самолета южноамериканской авиакомпании Latam Chile с пассажирами на борту отказал двигатель в воздухе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с лайнером Boeing 767, летевшим из Лимы (Перу) в Майами (США), 21 января. Практически сразу после вылета у воздушного судна отказал один из двух двигателей.

Пилоты приняли решение пойти на вынужденную посадку. В результате самолет приземлился в другом перуанском городе Чиклайо. Отмечается, что после посадки пассажиров держали на борту лайнера по меньшей мере четыре часа.

Ранее у Boeing 757 американской авиакомпании Delta Airlines отвалилось и покатилось по склону переднее шасси. Инцидент произошел с самолетом, летевшим из Атланты (США) в Боготу (Колумбия) 20 января, незадолго до начала рейса.

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      Фариза Бацазова
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