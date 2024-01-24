В Брянской области сбили два беспилотника
Богомаз: силы ПВО сбили 2 беспилотника в Брянской области, пострадавших нет
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
По информации главы региона, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее российские средства ПВО уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Попытка атаковать объекты на российской территории при помощи дрона самолетного типа была пресечена около 10 утра по московскому времени 24 января.
Кроме того, в 11 утра в Белгороде объявляли о ракетной опасности. В 11:43 губернатор Вячеслав Гладков сообщил об отмене сигнала.