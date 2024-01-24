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11:36, 24 января 2024Россия

В Минобороны подтвердили уничтожение украинского беспилотника под Белгородом

В Минобороны сообщили об уничтожении беспилотника ВСУ в Белгородской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сир Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Как уточнило ведомство, попытка атаковать объекты на российской территории при помощи дрона самолетного типа была пресечена около 10 утра по московскому времени.

Таким образом в Минобороны подтвердили заявление губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, который сообщил, что силы ПВО уничтожили дрон в районе села Ближнее. Пострадавших и разрушений, предварительно, нет.

Кроме того, в 11 утра в Белгороде объявили о ракетной опасности. Глава региона призвал местных жителей не подходить к окнам и укрыться в помещения со сплошными стенами. В 11:43 Гладков сообщил об отмене сигнала.

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      Константин Лысяков
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