В Днепропетровской области Украины взрыв повредил ЛЭП
Глава Днепропетровского облсовета Лукашук рассказал о повредившем ЛЭП взрывеСюжетРакетные удары по Украине:
На Украине ночной взрыв повредил линии электропередачи (ЛЭП) в Марганецкой городской общине. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.
Он также уточнил, что, помимо ЛЭП, пострадал газопровод. При этом, по словам Лукашука, в других общинах Днепропетровской области ночью не было зафиксировано взрывов.
Кроме того, глава облсовета рассказал, что в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее стало известно, что в результате российских ракетных ударов в Харькове было повреждено расположение иностранных наемников, служащих в Вооруженных силах Украины. Точечные удары были нанесены в ночь на 23 января.