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12:50, 23 января 2024Бывший СССР

В Харькове было повреждено расположение иностранных наемников ВСУ

ТАСС: расположение иностранных наемников ВСУ в Харькове было повреждено
СюжетНаселение России:

Фото: LIBKOS / AP

В Харькове в результате ракетных ударов было повреждено расположение иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Как отметил собеседник агентства, ночью российскими войсками были нанесены точечные удары по расположению наемников. При этом он отметил, что неизвестно, гражданами какой страны они являлись, но эта информация уточняется.

Ранее стало известно, что в Киеве и Харькове произошла серия взрывов. В результате произошедшего в некоторых районах Харькова произошли отключения электричества.

При этом в Кремле заявили, что удары по украинским городам не являются ответом на обстрел Донецка со стороны ВСУ, который произошел 21 января. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российские военные «не бьют по социальным объектам, жилым кварталам и мирному населению».

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      Александр Курбатов
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