В Киргизии сообщили о двух землетрясениях

МЧС Киргизии: в стране произошло два землетрясения магнитудой 2,5 и 6,5

В Киргизии произошло два землетрясения магнитудой 2,5 и 6,5 в ночь на среду, 24 января. Об этом сообщило МЧС республики, передает РИА Новости.

«По информации, предоставленной институтом сейсмологии Кыргызстана, 24 января в 01:11 (23 января в 22:11 по московскому времени — «прим. Ленты.ру») на территории Китайской Народной Республики было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,5. Оно ощущалось в селе Ыштык Джети-Огузского района Иссык-Кульской области и в селе Каджи-Сай Тонского района», — заявили в ведомстве.

Представитель пресс-службы МЧС также сообщил, что позднее происходили повторные подземные толчки магнитудой 6,5. По его словам, в селах Ыштык, Кара-Сай, Бедель и Ак-Шырак Джети-Огузского района Иссык-Кульской области, ближайших к эпицентру, интенсивность землетрясения была примерно три балла.

Ранее землетрясение магнитудой 6,7 произошло вблизи Алма-Аты. Его зафиксировала сеть сейсмических станций МЧС Казахстана. Эпицентр располагался в 264 километрах к юго-востоку от Алма-Аты на границе республики и Киргизии, в Синцзянь-Уйгурском районе Китая.