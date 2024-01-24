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11:22, 24 января 2024Россия

В регионе России предложили ввести «социальный рейтинг» для подростков

В Белгородской области предложили отслеживать протестные проявления у школьников

Фото: Simon Maage / Unsplash

Власти Белгородской области предложили оценивать и отслеживать протестные настроения у школьников. Об инициативе ввести в регионе «социальный рейтинг» подростков сообщает издание URA.RU в Telegram.

На опубликованном канале фрагменте выступления замминистра образования региона Андрея Мухартова чиновник указывает, что планируется учитывать, в частности, «откуда приехали» школьники и их отношение к традиционным для России ценностям. «Важнейший фактор», — подчеркнул замминистра.

Также будет учитываться занятость подростков в свободное время, их взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, здоровье и криминализация. К последнему Мухартов отнес и «протестные проявления».

Ранее в Белгороде группа подростков совершила серию нападений на прохожих, также на видео они угрожали людям и оскорбляли их. После публикации снятых подростками видеозаписей было возбуждено уголовное дело.

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      Алан Босиков
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