«Угрожая и оскорбляя, нападают на горожан». В Белгороде завели уголовное дело после избиения прохожих бандой подростков

МВД: в Белгороде возбудили уголовное дело после нападения подростков на прохожих

В Белгороде группа подростков нападала на местных жителей. Хулиганы угрожали и оскорбляли людей. Видеозаписи были опубликованы в сети. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что по факту выявления видеозаписей следователь УМВД России по Белгороду возбудил уголовное дело о хулиганстве.

В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими выявлены видеозаписи, на которых группа молодых людей совершает на улицах Белгорода грубые нарушения общественного порядка. Угрожая и оскорбляя, они нападают на горожан, нанося им удары. При этом, не стесняясь, снимают видеоролики и выкладывают их на информационных ресурсах в сети Ирина Волк официальный представитель МВД России

Волк заявила, что белгородские правоохранители менее чем за сутки установили личности хулиганов и предпринимают меры к их задержанию. Она также указала, что трое злоумышленников ранее были судимы.

Представитель МВД сообщила, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

Волк добавила, что устанавливаются все соучастники и обстоятельства правонарушения, ведется допрос одного из потерпевших. Она также призвала свидетелей и пострадавших от рук подростков как можно быстрее обратиться в органы внутренних дел.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о преступлении по мотивам национальной ненависти

Следственное управление по Белгородской области возбудило уголовное дело после резонансных видеозаписей, подтвердили в Следственном комитете. Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования.

Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности»), частью 3 статьи 30, пунктами «ж, л» части 2 статьи 105 УК («Покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти») Следственный комитет России

В ведомстве уточнили, что одним из подозреваемых является 17-летний азербайджанец, других подробностей не приводится.

Губернатор Белгородской области призвал реагировать максимально быстро и жестко

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале прокомментировал ситуацию с нападениями на жителей Белгорода.

Считаю, что в данных обстоятельствах мы должны максимально быстро и жестко реагировать, чтобы не допустить подобных противоправных действий, тем более в такой непростой обстановке, в который мы сейчас живем Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

Он уточнил, что оперативное сопровождение уголовных дел осуществляет региональное управление ФСБ. По его словам, личности молодых людей установлены, правоохранительные органы принимают меры по их задержанию и устанавливают все обстоятельства и соучастников совершения правонарушений.

