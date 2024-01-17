«Угрожая и оскорбляя, нападают на горожан». В Белгороде завели уголовное дело после избиения прохожих бандой подростков
В Белгороде группа подростков нападала на местных жителей. Хулиганы угрожали и оскорбляли людей. Видеозаписи были опубликованы в сети. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она отметила, что по факту выявления видеозаписей следователь УМВД России по Белгороду возбудил уголовное дело о хулиганстве.
В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими выявлены видеозаписи, на которых группа молодых людей совершает на улицах Белгорода грубые нарушения общественного порядка. Угрожая и оскорбляя, они нападают на горожан, нанося им удары. При этом, не стесняясь, снимают видеоролики и выкладывают их на информационных ресурсах в сети
Волк заявила, что белгородские правоохранители менее чем за сутки установили личности хулиганов и предпринимают меры к их задержанию. Она также указала, что трое злоумышленников ранее были судимы.
Представитель МВД сообщила, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).
Волк добавила, что устанавливаются все соучастники и обстоятельства правонарушения, ведется допрос одного из потерпевших. Она также призвала свидетелей и пострадавших от рук подростков как можно быстрее обратиться в органы внутренних дел.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о преступлении по мотивам национальной ненависти
Следственное управление по Белгородской области возбудило уголовное дело после резонансных видеозаписей, подтвердили в Следственном комитете. Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования.
Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности»), частью 3 статьи 30, пунктами «ж, л» части 2 статьи 105 УК («Покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти»)
В ведомстве уточнили, что одним из подозреваемых является 17-летний азербайджанец, других подробностей не приводится.
Губернатор Белгородской области призвал реагировать максимально быстро и жестко
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале прокомментировал ситуацию с нападениями на жителей Белгорода.
Считаю, что в данных обстоятельствах мы должны максимально быстро и жестко реагировать, чтобы не допустить подобных противоправных действий, тем более в такой непростой обстановке, в который мы сейчас живем
Он уточнил, что оперативное сопровождение уголовных дел осуществляет региональное управление ФСБ. По его словам, личности молодых людей установлены, правоохранительные органы принимают меры по их задержанию и устанавливают все обстоятельства и соучастников совершения правонарушений.