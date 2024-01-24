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09:58, 24 января 2024Экономика

В России начнут автоматически блокировать продажи просроченных продуктов

В магазинах России с 1 апреля начнут блокировать продажи просроченных продуктов

Фото: Кирилл Пономарев / Лента.ру

В рамках расширения систем прослеживаемости товаров в России с 1 апреля начнут поэтапное внедрение системы автоматической блокировки продажи просроченных продуктов на кассах магазинов, пишет «Коммерсантъ».

Соответствующий эксперимент Минпромторг начал в 2023 году. Основной его задачей называли налаживание механизма обмена сведениями о цифровой маркировке продукции между торговыми точками. Ведомство планирует в перспективе распространить действие такой практики на все группы товаров. Пока блокировать просроченные начнут в 12 из них, включая табак, воду и молочную продукцию.

В этих же целях власти запустили эксперимент по «привязке» разрешительных документов к маркировочным кодам, позволяющей сверять данные участников рынка о товарах и объемах партий с информацией в разрешительных документах. Результатом полного внедрения этого механизма будут автоматическая проверка и запрет на дальнейшее движение товаров при выявлении нарушений.

Обязательной маркировке товаров в России подлежат уже 17 групп товаров, для шести из которых, в том числе некоторых видов медицинской продукции, она стала обязательной в 2023 году.

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      Дмитрий Воронин
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